Естонія закупить у Туреччини понад 200 бронемашин вартістю 200 млн євро

Естонія закупить у Туреччини понад 200 бронемашин для 2-ї піхотної бригади, прибуття першої партії очікується вже за рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонське міністерство оборони підпише контракти з двома турецькими компаніями на поставку озброєння для 2-ї піхотної бригади, в яку останніми роками було зроблено великі інвестиції.

Сили оборони Естонії планують оснастити приблизно 220 колісними бронемашинами, а центр розмінування Рятувального департаменту – чотирма бронемашинами 4х4.

Орієнтовна вартість закупівлі становить близько 200 мільйонів євро. Перші машини надійдуть протягом року після підписання контрактів.

Підписання контрактів на закупівлю бронетехніки відбудеться 18 жовтня в Таллінні. З цією метою в Естонію прибуде міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Раніше стало відомо, що Велика Британія розмістить в Естонії близько чотирьох тисяч військових у рамках 20-тисячного контингенту, який вирушить до Північної Європи 2024 року.

Перед цим повідомлялося, що Естонія та Латвія уклали договір на придбання різних типів транспортних засобів для силових структур на загальну суму майже в 700 мільйонів євро.