Эстония закупит у Турции более 200 бронемашин стоимостью 200 млн евро

Эстония закупит у Турции более 200 бронемашин для 2-й пехотной бригады, прибытие первой партии ожидается уже через год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонское министерство обороны подпишет контракты с двумя турецкими компаниями на поставку вооружения для 2-й пехотной бригады, в которую в последние годы были сделаны большие инвестиции.

Силы обороны Эстонии планируют оснастить примерно 220 колесными бронемашинами, а центр разминирования Спасательного департамента – четырьмя бронемашинами 4х4.

Ориентировочная стоимость закупки составляет около 200 миллионов евро. Первые машины поступят в течение года после подписания контрактов.

Подписание контрактов на закупку бронетехники состоится 18 октября в Таллинне. С этой целью в Эстонию прибудет министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Ранее стало известно, что Великобритания разместит в Эстонии около четырех тысяч военных в рамках 20-тысячного контингента, который отправится в Северную Европу в 2024 году.

Перед этим сообщалось, что Эстония и Латвия заключили договор на приобретение различных типов транспортных средств для силовых структур на общую сумму почти в 700 миллионов евро.