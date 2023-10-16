Зеленський нагородив голову Генштабу Чехії орденом "За заслуги"

Президент Володимир Зеленський призначив державні нагороди міністру промисловості й торгівлі Чехії Йозефу Сікелі, а також голові Генерального штабу чеських Збройних сил Карелу Ржегці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило чеське видання Seznam Správy.

Указ про нагородження Сікели й Ржека разом із десятками інших іноземців з’явився на сайті Офісу президента ще у вересні, але чеські ЗМІ звернули на нього увагу лише зараз.

Громадянам Чехії присудили орден "За заслуги" ІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі".

У коментарі Seznam Správy голова Мінпрому Чехії заявив, що допомога Україні в захисті від російського агресора – "наш моральний і стратегічний обов'язок".

"Я радий, що ми знайшли в собі мужність це робити. і що це приносить конкретні позитивні результати для конкретних людей. Звичайно, я вважаю великою честю, що українська сторона так це оцінила", – сказав Сікела.

Голова чеського Генштабу поки не коментував отримання нагороди від президента України.

Нагадаємо, минулого року український орден "За заслуги" отримали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та міністерка оборони Яна Чернохова.