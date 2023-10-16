Зеленский наградил главу Генштаба Чехии орденом "За заслуги"

Президент Владимир Зеленский назначил государственные награды министру промышленности и торговли Чехии Йозефу Сикеле, а также главе Генерального штаба чешских Вооруженных сил Карелу Ржегке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское издание Seznam Správy.

Указ о награждении Сикелы и Ржека вместе с десятками других иностранцев появился на сайте Офиса президента еще в сентябре, но чешские СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Гражданам Чехии присудили орден "За заслуги" II степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире".

В комментарии Seznam Správy глава Минпрома Чехии заявил, что помощь Украине в защите от российского агрессора – "наш моральный и стратегический долг".

"Я рад, что мы нашли в себе мужество это делать и что это приносит конкретные положительные результаты для конкретных людей. Конечно, я считаю большой честью, что украинская сторона так это оценила", – сказал Сикела.

Глава чешского Генштаба пока не комментировал получение награды от президента Украины.

Напомним, в прошлом году украинский орден "За заслуги" получили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и министр обороны Яна Чернохова.