У неділю, 28 листопада, в Іспанії на виборчі дільниці запрошено 38,6 мільйона виборців, щоб обрати 350 депутатів та 209 сенаторів на загальних виборах, сімнадцятих за рахунком в Іспанії, на яких вперше можна буде голосувати за допомогою цифрового посвідчення особи.

Про це повідомляє EFE, інформує "Європейська правда".

З 9:00 до 20:00 громадяни Іспанії зможуть проголосувати на виборах. А з 21:00 тієї ж ночі, коли закриються виборчі дільниці на Канарських островах, почне поширюватися інформація про попередні результати, які, за прогнозами міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі близько 22:30.

З загальної кількості громадян, які мають право голосу, майже 36 мільйонів проживають в Іспанії, а майже 3 тисячі – за кордоном.

Що стосується голосування поштою, то на недільних виборах було прийнято понад 1 мільйон голосів. Це на 8,86% більше, ніж на загальних виборах 10 листопада 2019 року, що є найближчим порівнянним показником з моменту їх проведення в той самий період року.

Вперше у виборчому процесі в Іспанії для голосування можна використовувати цифрове посвідчення особи, для чого міністерство внутрішніх справ забезпечило виборчі дільниці необхідними пристроями зчитування.

Нагадаємо, 29 листопада в Іспанії відбудуться вибори. Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, попри нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).

А 27 листопада голова ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль заявив: його партія бере участь у виборах цієї неділі, "щоб повалити Європейську комісію".

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