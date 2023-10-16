Кулеба розповів про домовленості з головою ОБСЄ під час його візиту до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, головою МЗС Північної Македонії Буяром Османі обговорили питання повернення депортованих українських дітей і цивільних у російському полоні.

Про це Кулеба розповів в етері телемарафону в понеділок, передає "Європейська правда".

Голова МЗС України виокремив дві "конкретні домовленості", над якими Київ і ОБСЄ працюватимуть далі. Він нагадав, що організація на прохання України почала працювати над темою депортованих українських дітей й підготувала ґрунтовну доповідь на цю тему.

"І ми сьогодні домовилися, що на основі цієї доповіді будуть розроблені конкретні проєкти ОБСЄ, і вони будуть втілені в життя. Це допоможе нам більш ефективно займатися темою повернення українських дітей з російської неволі", – пояснив міністр.

Другим результатом зустрічі з очільником ОБСЄ стала домовленість працювати над питанням звільнення цивільних полонених із російського полону.

"(Це. – Ред.) новий великий пласт роботи для того, щоб повертати українських цивільних, тисячі з яких зараз тримає Росія в полоні", – додав Кулеба.

Уранці 16 жовтня до Києва прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі.

Османі зазначив, що розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну, і тепер вирішив знову повернутися наприкінці року.