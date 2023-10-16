Кулеба рассказал о договоренностях с главой ОБСЕ во время его визита в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи обсудили вопрос возвращения депортированных украинских детей и гражданских в российском плену.

Об этом Кулеба рассказал в эфире телемарафона в понедельник, передает "Европейская правда".

Глава МИД Украины выделил две "конкретные договоренности", над которыми Киев и ОБСЕ будут работать дальше. Он напомнил, что организация по просьбе Украины начала работать над темой депортированных украинских детей и подготовила обстоятельный доклад на эту тему.

"И мы сегодня договорились, что на основе этого доклада будут разработаны конкретные проекты ОБСЕ, и они будут воплощены в жизнь. Это поможет нам более эффективно заниматься темой возвращения украинских детей из российской неволи", – пояснил министр.

Вторым результатом встречи с главой ОБСЕ стала договоренность работать над вопросом освобождения гражданских пленных из российского плена.

"(Это. – Ред.) новый большой пласт работы для того, чтобы возвращать украинских гражданских, тысячи из которых сейчас держит Россия в плену", – добавил Кулеба.

Утром 16 октября в Киев прибыл министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи.

Османи отметил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину, и теперь решил снова вернуться в конце года.