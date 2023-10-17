Макрон анонсував поїздку на Близький Схід
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом планує вирушити на Близький Схід.
Заяву французького президента наводить Le Monde, повідомляє "Європейська правда".
"Я продовжу консультації і дискусії, але мій намір полягає в тому, щоб мати можливість поїхати туди, коли ми зможемо досягти конкретної домовленості, чи то про деескалацію, чи то про гуманітарні питання", – сказав Макрон, уточнивши, що він може поїхати туди "можливо, в найближчі кілька днів, можливо, в найближчі кілька тижнів".
Крім того, французький президент розповів про контакти з ізраїльською владою, а також і з "посередницькими державами, які підтримують контакти з ХАМАС" для звільнення заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
"Я хочу бути дуже обережним. Ви зрозумієте, якщо я більше нічого не скажу. По-перше, щоб не створювати очікувань, які можуть розчарувати, і, перш за все, щоб не ставити під загрозу інтенсивні дискусії, які ми ведемо. Але вони просуваються, і ми стежимо за цими дискусіями щогодини", – додав він.
Напередодні стало відомо, що уряд Італії використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників.
Крім того, у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
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