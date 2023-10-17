У Швеції заарештували двох підозрюваних у несанкціонованому володінні секретною інформацією

У вівторок Поліція безпеки Швеції SAPO заарештувала двох осіб, підозрюваних у грубому несанкціонованому заволодінні секретною інформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

SAPO повідомила, що підозрюваних зараз допитують. Поліція безпеки відмовилася надати подробиці справи або повідомити, чи були вони громадянами Швеції або іноземними громадянами.

"Це була операція, яка була проведена спокійно і у зв'язку з цими арештами. Також були проведені обшуки в ряді місць, де було вилучено майно", – заявив прессекретар SAPO Фредрік Хультгрен-Фріберг.

За словами представника силового відомства, рейд у вівторок не пов'язаний з попередніми справами, а є окремим попереднім розслідуванням.

Прокуратура Швеції в окремій заяві повідомила, що справою займається SAPO "під керівництвом прокурорів з підрозділу національної безпеки".

Згідно з кримінальним кодексом Швеції, злочин грубого несанкціонованого володіння секретною інформацією є злочином проти національної безпеки. Різниця між ним і більш тяжким злочином шпигунства полягає в тому, що останній відбувається з наміром передати інформацію іноземній державі.

Шведська прокуратура до полудня п'ятниці вирішить, затримувати чи звільнити підозрюваних.

Нагадаємо, 9 жовтня Окружний суд Стокгольма вирішив звільнити з-під варти 60-річного громадянина Швеції й уродженця Росії Сергєя Скворцова, якого звинувачують у зборі інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років.