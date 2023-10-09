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Суд у Швеції відпустив з-під варти звинуваченого у шпигунстві на користь Росії

Понеділок, 9 жовтня 2023, 18:27

Окружний суд Стокгольма в понеділок вирішив звільнити з-під варти 60-річного громадянина Швеції й уродженця Росії Сергєя Скворцова, якого звинувачують у зборі інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років.

Це випливає з повідомлення на сайті суду, яке цитує "Європейська правда".

Суд Стокгольма пояснив, що основне слухання у справі Скворцова завершилось 28 вересня, після чого він вирішив, що "підстав тримати підсудного під вартою більше немає".

60-річний Сергєй Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в місті Накка за межами Стокгольма. Шведські ЗМІ повідомили, що елітна поліція спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати подружжя.

Скворцова звинувачують у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави", а саме Сполучених Штатів.

Прокурор у справі Генрік Олін стверджував, що Скворцов використовував фальшиві імена ділових партнерів, не вказав інформацію про типи товарів, які експортував, а також надав неправдиву інформацію про їхніх кінцевих споживачів.

Скворцов перебував під вартою з моменту арешту й заперечував будь-які правопорушення. Його дружину звільнили без оголошення звинувачень після перевірки служби безпеки Швеції.

Прокуратура вимагає для підсудного п’ять років позбавлення волі. Вирок, як очікується, оголосять 26 жовтня.

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Швеція Росія