В Швеции арестовали двух подозреваемых в несанкционированном владении секретной информацией

Во вторник Полиция безопасности Швеции SAPO арестовала двух человек, подозреваемых в грубом несанкционированном завладении секретной информацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

SAPO сообщила, что подозреваемых сейчас допрашивают. Полиция безопасности отказалась предоставить подробности дела или сообщить, были ли они гражданами Швеции или иностранными гражданами.

"Эта операция была проведена спокойно, связана с этими арестами. Также были проведены обыски в нескольких местах, где было изъято имущество", – заявил пресс-секретарь SAPO Фредрик Хультгрен-Фриберг.

По словам представителя силового ведомства, рейд во вторник не связан с предыдущими делами, а является отдельным предварительным расследованием.

Прокуратура Швеции в отдельном заявлении сообщила, что делом занимается SAPO "под руководством прокуроров из подразделения национальной безопасности".

Согласно уголовному кодексу Швеции, преступление грубого несанкционированного владения секретной информацией является преступлением против национальной безопасности. Разница между ним и более тяжким преступлением шпионажа заключается в том, что последний совершается с намерением передать информацию иностранному государству.

Шведская прокуратура до полудня пятницы решит, задерживать или освободить подозреваемых.

Напомним, 9 октября Окружной суд Стокгольма решил освободить из-под стражи 60-летнего гражданина Швеции и уроженца России Сергея Скворцова, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет.