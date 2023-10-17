США, Японія і Південна Корея обговорили поставки зброї з КНДР до Росії

Спецпредставники Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії у вівторок провели тристоронню зустріч в індонезійській столиці Джакарті, присвячену загрозі з боку КНДР, зокрема поставок її зброї до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Державний департамент США.

Під час зустрічі представники Вашингтона, Сеула і Токіо обмінялись оцінками "останніх подій на Корейському півострові та взаємодії Північної Кореї з Росією".

"Вони обговорили передання зброї між КНДР і Росією, що порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, загрожує стабільності і безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі і в усьому світі, а також підриває глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться в заяві Держдепу.

Учасники зустрічі приділили увагу й іншим загрозам з боку Пхеньяна, зокрема розробці ракетної та ядерної програм, зловмисній кібердіяльності, а також підготовки до запуску військового розвідувального супутника.

Минулого тижня Сполучені Штати опублікували дані про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з "військовим обладнанням" для війни проти України, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

На думку аналітиків, в обмін на зброю Пхеньян може отримати вкрай необхідну енергетичну і продовольчу допомогу, а також передові збройові технології, в тому числі пов'язані з міжконтинентальними балістичними ракетами, підводними човнами з ядерними балістичними ракетами і військовими розвідувальними супутниками.

Існують побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет, призначених для завдання ударів по США, Південній Кореї і Японії.