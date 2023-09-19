ЗМІ: G7 побоюються, що Кремль отримає від КНДР зброю в обмін на ракетні технології

Країни Групи семи побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує CNN з посиланням на неназваного представника Державного департаменту США.

Питання про можливу домовленість між Москвою і Пхеньяном підняли на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" на полях Генасамблеї ООН увечері в понеділок.

"У кімнаті лунала велика стурбованість з приводу того, про що можуть домовитися Росія і Північна Корея", – зазначив співрозмовник.

Як відомо, лідер КНДР Кім Чен Ин минулого тижня їздив на зустріч з Путіним, після якої Кремль заявив про "дуже змістовні" розмови.

Одночасно американські посадовці казали про "активне просування" перемовин Москви і Пхеньяна про потенційну угоду, за якою КНДР допомогла би Росії поповнити запаси дефіцитного озброєння для війни проти України в обмін на технології виробництва балістичних ракет.

Співрозмовник CNN ухилився від відповіді, чи серед глав МЗС була одностайність з приводу того, що Москва ймовірно запропонує Пхеньяну і навпаки. За його словами, дипломати побоюються, що потенційні домовленості про зброю можуть мати небезпечні наслідки для України, а також стануть "ще одним порушенням Росією принципів ООН".

Водночас, топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.

Нагадаємо, Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.