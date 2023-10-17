США, Япония и Южная Корея обсудили поставки оружия из КНДР в Россию

Спецпредставители Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии во вторник провели трехстороннюю встречу в индонезийской столице Джакарте, посвященную угрозе со стороны КНДР, в частности поставок ее оружия в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Государственный департамент США.

Во время встречи представители Вашингтона, Сеула и Токио обменялись оценками "последних событий на Корейском полуострове и взаимодействия Северной Кореи с Россией".

"Они обсудили передачу оружия между КНДР и Россией, что нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, угрожает стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и во всем мире, а также подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия", – говорится в заявлении Госдепа.

Участники встречи уделили внимание и другим угрозам со стороны Пхеньяна, в частности разработке ракетной и ядерной программ, злонамеренной кибердеятельности, а также подготовке к запуску военного разведывательного спутника.

На прошлой неделе Соединенные Штаты опубликовали данные о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с "военным оборудованием" для войны против Украины, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая авиацию.

По мнению аналитиков, в обмен на оружие Пхеньян может получить крайне необходимую энергетическую и продовольственную помощь, а также передовые оружейные технологии, в том числе связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами и военными разведывательными спутниками.

Существуют опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, предназначенных для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии.