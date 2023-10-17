Прем’єр Румунії став першим лідером, якого Нетаньягу прийняв після нападу ХАМАС

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку став першим іноземним лідером, який прибув до Ізраїлю після нападу з боку угруповання ХАМАС 7 жовтня й провів переговори з ізраїльським візаві Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунський прем’єр прибув до Ізраїлю у вівторок уранці разом із делегацією, до якої, зокрема, увійшли міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску, міністр оборони Анджел Тилвар і посол Ізраїлю в Бухаресті Реувен Азар.

I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) October 17, 2023

На спільній із Нетаньягу пресконференції Чолаку заявив, що Румунія "надзвичайно стурбована зростаючою спіраллю насильства, що має жахливі наслідки для цивільного населення, як ізраїльського, так і палестинського".

"У такі важкі моменти партнери і друзі повинні проявити свою солідарність. Румунське суспільство, ізраїльська громада в Румунії та румунська громада в Ізраїлі, разом з вами, пане прем'єр-міністре, сумують за невинними жертвами, жінками, дітьми, молодими людьми в розквіті сил внаслідок терористичних атак, розв'язаних ХАМАС", – підкреслив він.

Прем’єр Румунії також подякував ізраїльському колезі за допомогу в репатріації понад 2200 румунських громадян з Ізраїлю.

Марчел Чолаку став першим іноземним лідером, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС. До нього країну вже відвідали міністри закордонних справ Чехії, Великої Британії та США.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю у вівторок, а президент Джо Байден відвідає країну в середу.