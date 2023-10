Прем’єр Румунії став першим лідером, якого Нетаньягу прийняв після нападу ХАМАС

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку став першим іноземним лідером, який прибув до Ізраїлю після нападу з боку угруповання ХАМАС 7 жовтня й провів переговори з ізраїльським візаві Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунський прем’єр прибув до Ізраїлю у вівторок уранці разом із делегацією, до якої, зокрема, увійшли міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску, міністр оборони Анджел Тилвар і посол Ізраїлю в Бухаресті Реувен Азар.

I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ