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Прем’єр Нідерландів: участь Росії у мирному процесі потрібна, але є "але"

Новини — Неділя, 16 червня 2024, 13:34 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що мирний саміт у Швейцарії є лише початком тривалого шляху до завершення війни в Україні, проте він вже закріплює важливі спільні позиції, та окремо звернувся до Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії. 

Рютте нагадав, що процес підготовки Глобального саміту миру починався із зустрічей трохи більше десятка радників з нацбезпеки лідерів держав, а тепер на саміті представлені понад 90 країн світу з різних частин світу. 

"Це демонструє, що війна проти України – це вже глобальне питання. Ми знаємо, що ми лише на початку шляху до миру. І хоча у нас, тих хто сидить за цим столом, є певні відмінності у поглядах щодо того, як саме досягти миру для України, але не можна помилятися в одному: ми цілковито об’єднані і маємо спільне бачення щодо принципів, цінностей і того, що таке порядність. 

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Не можна вриватися в іншу країну. Не можна викрадати дітей. Не можна гратися у політику зі світовими ланцюжками постачання продовольства. Не можна ставити під загрозу ядерну безпеку", – наголосив прем’єр-міністр Нідерландів.

Рютте вважає, що даний саміт фактом свого проведення є потужним сигналом підтримки для України. 

"І ця зустріч є, можливо, ще сильнішим сигналом для Путіна. І йому я би хотів сказати таке. Багато хто за цим столом вважає, що Росія сьогодні мала би бути тут. І я цілковито погоджуюся. Ви повинні були б бути тут. Потрібно, щоб Росія була залученою. Але потужний сигнал який лунає сьогодні – що мир можливий лише тоді, якщо Росія буде дотримуватися базових норм і цінностей, які стосуються усіх нас", – заявив Марк Рютте, додавши, що має на увазі засадничі принципи ООН. 

"Це початок шляху до миру. На цьому шляху буде багато перешкод. Але будучи об’єднаними, ми врешті здолаємо цей шлях", – підсумував прем’єр Нідерландів.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, що включили у підсумковий документ-рішення Саміту миру.

Нагадаємо, Марка Рютте найбільш імовірно призначать наступним генеральним секретарем НАТО замість Єнса Столтенберга, який очолює Альянс вже 10 років та сподівався залишити посаду ще торік.  

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Нідерланди Саміт миру
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