Премьер Румынии стал первым лидером, которого Нетаньяху принял после нападения ХАМАС

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку стал первым иностранным лидером, который прибыл в Израиль после нападения со стороны группировки ХАМАС 7 октября и провел переговоры с израильским визави Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынский премьер прибыл в Израиль во вторник утром вместе с делегацией, в которую в частности вошли министр иностранных дел Луминица Одобеску, министр обороны Анджел Тылвар и посол Израиля в Бухаресте Реувен Азар.

I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) October 17, 2023

На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Чолаку заявил, что Румыния "чрезвычайно обеспокоена растущей спиралью насилия, имеющей ужасные последствия для гражданского населения, как израильского, так и палестинского".

"В такие трудные моменты партнеры и друзья должны проявить свою солидарность. Румынское общество, израильская община в Румынии и румынская община в Израиле вместе с вами, господин премьер-министр, скорбят по невинным жертвам, женщинам, детям, молодым людям в расцвете сил, погибшими в результате террористических атак, развязанных ХАМАС", – подчеркнул он.

Премьер Румынии также поблагодарил израильского коллегу за помощь в репатриации более 2200 румынских граждан из Израиля.

Марчел Чолаку стал первым иностранным лидером, который посетил Израиль после нападения ХАМАС. До него страну уже посетили министры иностранных дел Чехии, Германии, Великобритании и США.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль во вторник, а президент Джо Байден посетит страну в среду.