Премьер Румынии стал первым лидером, которого Нетаньяху принял после нападения ХАМАС

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку стал первым иностранным лидером, который прибыл в Израиль после нападения со стороны группировки ХАМАС 7 октября и провел переговоры с израильским визави Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынский премьер прибыл в Израиль во вторник утром вместе с делегацией, в которую в частности вошли министр иностранных дел Луминица Одобеску, министр обороны Анджел Тылвар и посол Израиля в Бухаресте Реувен Азар.

I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ