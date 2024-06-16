Мелоні: мир не має бути капітуляцією, як пропонує Путін
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що мир для України не має означати капітуляцію, як це собі досі уявляють у Кремлі, і таке "мирне врегулювання" було би небезпечним прецедентом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії.
"Шановні колеги, "мир" – це не означає капітуляція, як, схоже, пропонує президент Путін своїми останніми заявами. Це не так. Змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх", – наголосила прем’єрка Італії.
У суботу вона також коментувала озвучені очільником Кремля "умови переговорів" та зазначила, що це більш схоже на пропаганду, аніж реальну пропозицію.
Джорджія Мелоні зазначила, що союзники мають продовжувати зусилля для максимальної підтримки України та зауважила, що останній саміт G7 під головуванням Італії, на її думку, забезпечив достатньо потужні рішення – зокрема про використання заморожених активів РФ на користь України.
"Дорогий Володимире (до Зеленського – Ред.), сьогодні хочу вам сказати, що ви можете продовжувати розраховувати на нас – стільки, скільки буде необхідно… Ми збираємо зробити усе можливе для того, щоби мирне вільне майбутнє для України стало реальністю ", – заявила Мелоні.
Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що "мирні пропозиції", які пропонують поступки з боку України та замирювання агресора, не можна вважати альтернативними мирними планами.
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