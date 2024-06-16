Мелоні: мир не має бути капітуляцією, як пропонує Путін

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що мир для України не має означати капітуляцію, як це собі досі уявляють у Кремлі, і таке "мирне врегулювання" було би небезпечним прецедентом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії.

"Шановні колеги, "мир" – це не означає капітуляція, як, схоже, пропонує президент Путін своїми останніми заявами. Це не так. Змішування поняття миру з підкоренням встановило би небезпечний прецедент для усіх", – наголосила прем’єрка Італії.

У суботу вона також коментувала озвучені очільником Кремля "умови переговорів" та зазначила, що це більш схоже на пропаганду, аніж реальну пропозицію.

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Джорджія Мелоні зазначила, що союзники мають продовжувати зусилля для максимальної підтримки України та зауважила, що останній саміт G7 під головуванням Італії, на її думку, забезпечив достатньо потужні рішення – зокрема про використання заморожених активів РФ на користь України.

"Дорогий Володимире (до Зеленського – Ред.), сьогодні хочу вам сказати, що ви можете продовжувати розраховувати на нас – стільки, скільки буде необхідно… Ми збираємо зробити усе можливе для того, щоби мирне вільне майбутнє для України стало реальністю ", – заявила Мелоні.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що "мирні пропозиції", які пропонують поступки з боку України та замирювання агресора, не можна вважати альтернативними мирними планами.

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