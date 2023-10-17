Шольц прибув до Ізраїлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок, 17 жовтня, прибув до Ізраїлю з візитом солідарності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

У Шольца заплановані з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Іцхаком Герцогом та родичами німецьких заручників бойовиків ХАМАС, які були вивезені до сектору Гази.

Німецький канцлер хоче дізнатися про ситуацію в зоні бойових дій, а також поговорити про те, як запобігти подальшій ескалації в регіоні.

Вже увечері він вирушить до Єгипту.

Перед відльотом Шольц застеріг владу Ірану, а також підтримуваний Тегераном ліванський радикальний рух "Хезболла" від втручання у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим канцлер оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в Німеччині.

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