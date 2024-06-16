Кулеба: Доведеться говорити з РФ, але ми не дозволимо їй мову ультиматумів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Києву розмовляти з Москвою, проте їй не дозволять говорити мовою ультиматумів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам у другий день Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна прекрасно розуміє, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією.

"Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", – зазначив Кулеба.

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Глава МЗС вказав, що п'ятничний ультиматум лідера РФ Владіміра Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою – створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту".

Він зауважив, що розвідка в РФ "працює непогано". За його словами, вона доповіла, що оскільки "Саміт миру буде великим і успішним, РФ хотіла його чимось перебити".

"Використали політичну ядерну зброю в особі Путіна, довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його пропозицій немає", – переконаний Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що РФ припустилася "двох фундаментальних помилок – мова ультиматумів і друга, що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?!".

Глава МЗС підкреслив, що учасники Саміту не розглядали жодних альтернативних планів щодо досягнення миру в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.

Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

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