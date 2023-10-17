Новий посол Туреччини вже в Києві, зустрівся із заступником Кулеби
Вівторок, 17 жовтня 2023, 19:03
Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс у вівторок прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Туреччини в Україні Мустафи Левента Більгена.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.
Під час зустрічі заступник Дмитра Кулеби й новий посол Туреччини обговорили низку актуальних питань двосторонніх відносин, зокрема продовольчу безпеку й українську "формулу миру".
Зазначається, що Перебийніс позитивно відзначив рівень двостороннього діалогу між Києвом і Анкарою, подякував за підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України, а також допомогу в контексті протидії російській збройній агресії.
Нагадаємо, про призначення Мустафи Левента Більгена послом Туреччини в Україні стало відомо ще в червні. Він – кадровий дипломат, який очолював консульства Туреччини в Торонто й Нью-Йорку, а також був послом в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року.