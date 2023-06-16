Туреччина змінила посла в Україні

Новим послом Туреччини в Україні стане кадровий дипломат Мустафа Левент Білген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Про призначення нового турецького посла в Україні оголосили разом із низкою інших дипломатичних призначень, зокрема зміни послів у Росії, Франції, Іспанії та Польщі.

Мустафа Левент Білгем Фото: Takvim

Мустафа Левент Білген народився в Анкарі в 1966 році, а 1995 року вступив на службу до Міністерства закордонних справ Туреччини, де працював на різних посадах.

Серед іншого, він очолював консульство Туреччини в Торонто й Нью-Йорку, а у 2014-2016 роках був послом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Із 2017 року Білген був радником Міністерства закордонних справ Туреччини, а у 2018-2019 роках був радником парламентської комісії у закордонних справах.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере був на посаді із січня 2019 року.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новопризначеним головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.