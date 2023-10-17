Новый посол Турции уже в Киеве, встретился с заместителем Кулебы

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во вторник принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Во время встречи заместитель Дмитрия Кулебы и новый посол Турции обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, в частности продовольственную безопасность и украинскую "формулу мира".

Мустафа Левент Бильген и Евгений Перебийнис ФОТО: МИД УКРАИНЫ

Отмечается, что Перебийнис положительно отметил уровень двустороннего диалога между Киевом и Анкарой, поблагодарил за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь в контексте противодействия российской вооруженной агрессии.

Напомним, о назначении Мустафы Левента Бильгена послом Турции в Украине стало известно еще в июне. Он – кадровый дипломат, который возглавлял консульства Турции в Торонто и Нью-Йорке, а также был послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Предыдущий посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере был в должности с января 2019 года.