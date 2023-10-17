Австрія запроваджує контроль на чеському кордоні через наплив мігрантів

Починаючи із середи, 18 жовтня, Австрія відновлює контроль на кордоні з Чеською Республікою після аналогічного рішення Німеччини, щоб "запобігти негайному зміщенню маршрутів контрабандистської мафії".

Про це агенції APA повідомив представник австрійського Міністерства внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

МВС Австрії пояснило, що прикордонний контроль "тісно координуватиметься з чеською владою" й відбуватиметься переважно на дорогах вищого значення, де розташовані шість прикордонних переходів.

Австрія вже багато років здійснює контроль на кордоні з Угорщиною та Словенією, а на чеський і словацький ділянці його запроваджують лише зараз, на тлі зростання хвиль міграції.

У МВС Австрії зазначили, що прикордонний контроль здійснюють також інші країни Шенгенської зони – Словаччина, Польща, Чехія, Німеччина, Данія, Франція, Норвегія та Швеція.

Німеччина, серед іншого, напередодні оголосила про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією "після довгих вагань".

"Прикордонний контроль здійснюється у тісній співпраці та координації з німецькою поліцією. Міжнародне співробітництво має вирішальне значення для рішучих дій проти нелегальної міграції, мафії контрабандистів і терористичних загроз", – підкреслив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер.

У Словаччині фіксують усе більшу кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до країни на шляху до Німеччини та решти Західної Європи. Це переважно молоді чоловіки з Близького Сходу та Афганістану, більшість із яких прибувають так званим балканським маршрутом.