Австрия вводит контроль на чешской границе из-за наплыва мигрантов

Начиная со среды, 18 октября, Австрия возобновляет контроль на границе с Чешской Республикой после аналогичного решения Германии, чтобы "предотвратить немедленное смещение маршрутов контрабандистской мафии".

Об этом агентству APA сообщил представитель австрийского Министерства внутренних дел, пишет "Европейская правда".

МВД Австрии объяснило, что пограничный контроль "будет тесно координироваться с чешскими властями" и будет происходить преимущественно на дорогах высшего значения, где расположены шесть пограничных переходов.

Австрия уже много лет осуществляет контроль на границе с Венгрией и Словенией, а на чешском и словацком участке его вводят только сейчас, на фоне роста волн миграции.

В МВД Австрии отметили, что пограничный контроль осуществляют также другие страны Шенгенской зоны – Словакия, Польша, Чехия, Германия, Дания, Франция, Норвегия и Швеция.

Германия, среди прочего, накануне объявила о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией "после долгих колебаний".

"Пограничный контроль осуществляется в тесном сотрудничестве и координации с немецкой полицией. Международное сотрудничество имеет решающее значение для решительных действий против нелегальной миграции, мафии контрабандистов и террористических угроз", – подчеркнул министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

В Словакии фиксируют все большее количество нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну на пути в Германию и остальную Западную Европу. Это преимущественно молодые мужчины с Ближнего Востока и Афганистана, большинство из которых прибывают так называемым балканским маршрутом.