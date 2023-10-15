Єврокомісія потроїть розмір гуманітарної допомоги сектору Гази

Європейська комісія потроїть розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявив виконавчий орган Євросоюзу.

У повідомленні йдеться, що Єврокомісія співпрацюватиме з агентствами ООН, щоб гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її потребує.

При цьому Єврокомісія запевнила, що підтримує право Ізраїлю захищати себе від терористів ХАМАС, повністю дотримуючись міжнародного гуманітарного права.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити підтримку невинному цивільному населенню Гази в цьому контексті", – говориться у заяві.

Раніше президентки Єврокомісії та Європарламенту разом відвідали ізраїльське селище-кібуц Кфар Аза біля сектору Гази, де під час нападу в суботу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили понад сотню людей.

Перед цим у Єврокомісії підтримали заклик ООН та заявили, що готові підтримати зусилля з організації гуманітарних коридорів у сектор Гази, де склалась складна гуманітарна ситуація через блокаду з боку Ізраїлю.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь здаля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.