Прем'єрка Естонії: Путін грає на тому, що РФ нібито може терпіти біль довше, ніж ми

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що союзники України не повинні відволікатися на інші конфлікти і подвоїти свої зусилля, щоб показати, що вони в цій справі надовго.

Про це, як передає "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю Reuters.

За її словами, першочерговим пріоритетом є "збільшення ціни агресії" шляхом введення нових санкцій, термінового вирішення проблеми обходу існуючих заходів та пошуку шляхів використання Києвом заморожених активів Росії.

"Конфлікт не заморожений, це війна на виснаження, – сказала Каллас.

"Також зрозуміло, що Росія думає, що вони можуть терпіти біль набагато довше, ніж ми, і він (Путін) дійсно грає на цьому", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи можуть вибори в США наступного року змінити правила гри, вона сказала, що союзникам Вашингтона доведеться мати справу з тим, хто буде при владі, але поки що в її переговорах з демократами і республіканцями все ще звучить сильний голос на підтримку України.

У зв'язку з війною між Ізраїлем і ХАМАС, що триває, увага відвернулася від України та інших гарячих точок у регіоні, таких як наслідки військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі та зростання напруженості на Західних Балканах.

"Війна на Близькому Сході, звичайно, забирає кисень з усіх інших дискусій. Це реальність, але це не означає, що ми повинні втратити інтерес до цих питань", – сказала Каллас.

Вона також розкритикувала угорського прем'єра Віктора Орбана, який потиснув руку президенту РФ Владіміру Путіну.