Премьер Эстонии: Путин играет на том, что РФ якобы может терпеть боль дольше, чем мы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники Украины не должны отвлекаться на другие конфликты и удвоить свои усилия, чтобы показать, что они в этом деле надолго.

Об этом, как передает "Европейская правда", она заявила в интервью Reuters.

По ее словам, первоочередным приоритетом является "увеличение цены агрессии" путем введения новых санкций, срочного решения проблемы обхода существующих мер и поиска путей использования Киевом замороженных активов России.

"Конфликт не заморожен, это война на истощение, – сказала Каллас.

"Также понятно, что Россия думает, что они могут терпеть боль гораздо дольше, чем мы, и он (Путин) действительно играет на этом", – добавила она.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в США в следующем году изменить правила игры, она сказала, что союзникам Вашингтона придется иметь дело с тем, кто будет у власти, но пока что в ее переговорах с демократами и республиканцами все еще звучит сильный голос в поддержку Украины.

В связи с продолжающейся войной между Израилем и ХАМАС внимание отвлеклось от Украины и других горячих точек в регионе, таких как последствия военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и рост напряженности на Западных Балканах.

"Война на Ближнем Востоке, конечно, забирает кислород из всех других дискуссий. Это реальность, но это не означает, что мы должны потерять интерес к этим вопросам", – сказала Каллас.

Она также раскритиковала венгерского премьера Виктора Орбана, который пожал руку президенту РФ Владимиру Путину.