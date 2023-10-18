Кулеба провів першу розмову з новим головою МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу телефонну розмову з Б’ярні Бенедіктссон, нещодавно призначеного на посаду голови МЗС Ісландії.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Бенедіктссон сам здійснив перший дзвінок йому на посаді керівника зовнішньополітичного відомства Ісландії.

"Вдячний Ісландії за її щиру підтримку і сподіваюся на тісну співпрацю на благо українсько-ісландських відносин", – додав він.

I appreciate Iceland's newly appointed Foreign Minister @Bjarni_Ben making his first call in his new capacity to Ukraine. I am grateful to Iceland for its genuine support and look forward to working closely together for the benefit of Ukraine-Iceland relations 🇺🇦🇮🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2023

Голова ісландського МЗС своєю чергою запевнив, що Ісландія і далі буде "повністю солідарною з Україною на тлі незаконного вторгнення Росії та твердо підтримує прагнення України вступити до НАТО".

"Євроатлантична безпека найкраще забезпечується, коли Україна є союзником НАТО. #SlavaUkraïni", – додав Бенедіктссон.

Thank you @DmytroKuleba. Rest assured Iceland continues to stand in full solidarity with Ukraine against Russia’s illegal invasion & firmly supports Ukraine’s aspirations to join NATO as Euro-Atlantic security is best served with Ukraine as a NATO Ally. #SlavaUkraïni https://t.co/NBhMV22gIm pic.twitter.com/w6ep0ZpC58 — Bjarni Benediktsson (@Bjarni_Ben) October 18, 2023

На початку цього тижня стало відомо, що в уряді Ісландії обмінялися портфелями міністр закордонних справ та міністр фінансів.

Попередня голова МЗС Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір перейшла у Міністерство фінансів, а міністр фінансів Б’ярні Бенедіктссон очолив МЗС.