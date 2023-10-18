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Кулеба провів першу розмову з новим головою МЗС Ісландії

Середа, 18 жовтня 2023, 22:09

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу телефонну розмову з Б’ярні Бенедіктссон, нещодавно призначеного на посаду голови МЗС Ісландії.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Бенедіктссон сам здійснив перший дзвінок йому на посаді керівника зовнішньополітичного відомства Ісландії.

"Вдячний Ісландії за її щиру підтримку і сподіваюся на тісну співпрацю на благо українсько-ісландських відносин", – додав він.

Голова ісландського МЗС своєю чергою запевнив, що Ісландія і далі буде "повністю солідарною з Україною на тлі незаконного вторгнення Росії та твердо підтримує прагнення України вступити до НАТО".

"Євроатлантична безпека найкраще забезпечується, коли Україна є союзником НАТО. #SlavaUkraïni", – додав Бенедіктссон.

На початку цього тижня стало відомо, що в уряді Ісландії обмінялися портфелями міністр закордонних справ та міністр фінансів.

Попередня голова МЗС Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір перейшла у Міністерство фінансів, а міністр фінансів Б’ярні Бенедіктссон очолив МЗС.

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Ісландія Кулеба