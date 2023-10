Кулеба провів першу розмову з новим головою МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу телефонну розмову з Б’ярні Бенедіктссон, нещодавно призначеного на посаду голови МЗС Ісландії.

Про це обоє повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Бенедіктссон сам здійснив перший дзвінок йому на посаді керівника зовнішньополітичного відомства Ісландії.

"Вдячний Ісландії за її щиру підтримку і сподіваюся на тісну співпрацю на благо українсько-ісландських відносин", – додав він.

I appreciate Iceland's newly appointed Foreign Minister @Bjarni_Ben making his first call in his new capacity to Ukraine. I am grateful to Iceland for its genuine support and look forward to working closely together for the benefit of Ukraine-Iceland relations 🇺🇦🇮🇸