В Ісландії – новий очільник МЗС
Понеділок, 16 жовтня 2023, 10:49
В Ісландії обмінялися портфелями міністр закордонних справ та міністр фінансів.
Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".
Заміну міністрів уряд затвердив наприкінці минулого тижня. Попередня міністерка Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір перейде у Міністерство фінансів, а міністр фінансів Б’ярні Бенедіктссон очолить МЗС.
Обоє є представниками ісландської Партії незалежності.
Гільфадоттір була міністеркою закордонних справ Ісландії з листопада 2021 року.
Вона особисто приїздила в Україну у березні 2023 року, а у нещодавньому виступі на безпековій конференції у Варшаві аргументувала, чому логічно, щоб Україна стала членом НАТО.
Нагадаємо, Ісландія з 1 серпня призупинила роботу посольства Росії.
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