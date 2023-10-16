В Ісландії обмінялися портфелями міністр закордонних справ та міністр фінансів.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Заміну міністрів уряд затвердив наприкінці минулого тижня. Попередня міністерка Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір перейде у Міністерство фінансів, а міністр фінансів Б’ярні Бенедіктссон очолить МЗС.

IcelandReview

Обоє є представниками ісландської Партії незалежності.

Гільфадоттір була міністеркою закордонних справ Ісландії з листопада 2021 року.

Вона особисто приїздила в Україну у березні 2023 року, а у нещодавньому виступі на безпековій конференції у Варшаві аргументувала, чому логічно, щоб Україна стала членом НАТО.

Нагадаємо, Ісландія з 1 серпня призупинила роботу посольства Росії.