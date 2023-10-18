Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду провел первый телефонный разговор с Бьярни Бенедиктссон, недавно назначенного на должность главы МИД Исландии.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Бенедиктссон сам совершил первый звонок ему в должности руководителя внешнеполитического ведомства Исландии.

"Благодарен Исландии за ее искреннюю поддержку и надеюсь на тесное сотрудничество на благо украинско-исландских отношений", – добавил он.

I appreciate Iceland's newly appointed Foreign Minister @Bjarni_Ben making his first call in his new capacity to Ukraine. I am grateful to Iceland for its genuine support and look forward to working closely together for the benefit of Ukraine-Iceland relations 🇺🇦🇮🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2023

Глава исландского МИД в свою очередь заверил, что Исландия и дальше будет "полностью солидарной с Украиной на фоне незаконного вторжения России и твердо поддерживает стремление Украины вступить в НАТО".

"Евроатлантическая безопасность лучше всего обеспечивается, когда Украина является союзником НАТО. #SlavaUkraïni", – добавил Бенедиктссон.

Thank you @DmytroKuleba. Rest assured Iceland continues to stand in full solidarity with Ukraine against Russia’s illegal invasion & firmly supports Ukraine’s aspirations to join NATO as Euro-Atlantic security is best served with Ukraine as a NATO Ally. #SlavaUkraïni https://t.co/NBhMV22gIm pic.twitter.com/w6ep0ZpC58 — Bjarni Benediktsson (@Bjarni_Ben) October 18, 2023

В начале этой недели стало известно, что в правительстве Исландии обменялись портфелями министр иностранных дел и министр финансов.

Предыдущая глава МИД Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфдоттир перешла в Министерство финансов, а министр финансов Бьярни Бенедиктссон возглавил МИД.