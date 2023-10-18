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Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Исландии

Среда, 18 октября 2023, 22:09

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду провел первый телефонный разговор с Бьярни Бенедиктссон, недавно назначенного на должность главы МИД Исландии.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Бенедиктссон сам совершил первый звонок ему в должности руководителя внешнеполитического ведомства Исландии.

"Благодарен Исландии за ее искреннюю поддержку и надеюсь на тесное сотрудничество на благо украинско-исландских отношений", – добавил он.

Глава исландского МИД в свою очередь заверил, что Исландия и дальше будет "полностью солидарной с Украиной на фоне незаконного вторжения России и твердо поддерживает стремление Украины вступить в НАТО".

"Евроатлантическая безопасность лучше всего обеспечивается, когда Украина является союзником НАТО. #SlavaUkraïni", – добавил Бенедиктссон.

В начале этой недели стало известно, что в правительстве Исландии обменялись портфелями министр иностранных дел и министр финансов.

Предыдущая глава МИД Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфдоттир перешла в Министерство финансов, а министр финансов Бьярни Бенедиктссон возглавил МИД.

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Исландия Кулеба