Кулеба провел первый разговор с новым главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду провел первый телефонный разговор с Бьярни Бенедиктссон, недавно назначенного на должность главы МИД Исландии.

Об этом оба сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Бенедиктссон сам совершил первый звонок ему в должности руководителя внешнеполитического ведомства Исландии.

"Благодарен Исландии за ее искреннюю поддержку и надеюсь на тесное сотрудничество на благо украинско-исландских отношений", – добавил он.

I appreciate Iceland's newly appointed Foreign Minister @Bjarni_Ben making his first call in his new capacity to Ukraine. I am grateful to Iceland for its genuine support and look forward to working closely together for the benefit of Ukraine-Iceland relations 🇺🇦🇮🇸