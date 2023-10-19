CША оголосили про санкції щодо сприяння військовим програмам Ірану

США запровадили нові санкції проти осіб і компаній, що базуються в Ірані, Гонконгу, Китаї та Венесуелі, за сприяння програмам Тегерана щодо розробки балістичних ракет та безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство фінансів Сполучених Штатів.

Як йдеться в заяві відомства, санкції спрямовані проти тих, хто підтримує паралельну збройним силам Ірану військову гілку, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), та міністерство оборони Ірану у виробництві та розповсюдженні ракет і безпілотників.

До списку увійшли 11 фізичних осіб, вісім компаній та одне судно. Санкції також спрямовані на експорт безпілотних літальних апаратів до Венесуели.

"Нерозважливий вибір Ірану продовжувати розповсюдження руйнівних БПЛА та іншої зброї продовжує численні конфлікти в регіонах по всьому світу", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Міністерство фінансів США також у середу оголосило про санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, які відіграють провідну роль у терористичному угрупованні ХАМАС або забезпечують його фінансування.

Раніше 113 конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій заявили про вимогу до адміністрації президента США Джо Байдена запровадити санкції проти Ірану за його роль у підтримці терористичного угруповання ХАМАС після жорстокого нападу на Ізраїль.