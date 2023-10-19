США объявили о санкциях за содействие военным программам Ирана

США ввели новые санкции против лиц и компаний, базирующихся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле, за содействие программам Тегерана по разработке баллистических ракет и беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство финансов Соединенных Штатов.

Как говорится в заявлении ведомства, санкции направлены против тех, кто поддерживает параллельную вооруженным силам Ирана военную ветвь, Корпус стражей исламской революции (КСИР), и министерство обороны Ирана в производстве и распространении ракет и беспилотников.

В список вошли 11 физических лиц, восемь компаний и одно судно. Санкции также направлены на экспорт беспилотных летательных аппаратов в Венесуэлу.

"Безрассудный выбор Ирана продолжать распространение разрушительных БПЛА и другого оружия продолжает многочисленные конфликты в регионах по всему миру", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Министерство финансов США также в среду объявило о санкциях против десяти физических и юридических лиц, которые играют ведущую роль в террористической группировке ХАМАС или обеспечивают его финансирование.

Ранее 113 конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партий заявили о требовании к администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против Ирана за его роль в поддержке террористической группировки ХАМАС после жестокого нападения на Израиль.