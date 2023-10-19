Один із затриманих цього тижня Поліцією безпеки Швеції Säpo - нібито колишній військовий топ-посадовець.

Про це повідомляє шведське Expressen, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, затримані – колишній військовий топ-посадовець та його дружина. Обох тримають під вартою ізольовано, за рішенням прокурора їм не дозволено користуватися медіа чи комунікувати з будь-ким.

Справа нібито настільки важлива, що персонал Säpo контролює навіть їжу, яку дають затриманим.

Ексвійськовий нібито мав тривалу кар’єру у шведських збройних силах і обіймав кілька дуже високих посад у Швеції і за кордоном, а також періодично мав прямий доступ до шведських розвідданих. Зараз він нібито на держслужбі, але не у структурі армії.

Дружина також обіймає посаду з доступом до важливої інформації.

За даними журналістів, спецслужба доповідала про їхнє затримання ключовим посадовцям силового блоку та міністру юстиції Швеції.

Речниця Säpo, з якою спілкувалися журналісти SVT, відмовилася коментувати щось про особи затриманих, але зазначила, що арешт є результатом тривалого розслідування.

Нагадаємо, 17 жовтня Säpo заарештувала двох осіб, підозрюваних у несанкціонованому заволодінні секретною інформацією.