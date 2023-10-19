СМИ: один из задержанных в Швеции за владение секретной информацией – бывший топ-военный

Один из мужчин, задержанных на этой неделе Полицией безопасности Швеции Säpo за несанкционированное получение тайной информации, предположительно является бывшим военным топ-чиновником страны.

Об этом сообщает шведское издание Expressen, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, правоохранители задержали двух человек – бывшего военного топ-чиновника и его супругу. Обоих держат под стражей изолированно, по решению прокурора им не разрешено пользоваться медиа или коммуницировать с кем-либо.

Дело якобы настолько важное, что персонал Säpo контролирует даже еду, которую дают задержанным.

Экс-военный якобы имел длительную карьеру в шведских вооруженных силах и занимал несколько очень высоких должностей в Швеции и за рубежом, а также периодически имел прямой доступ к шведским разведданным. Сейчас он якобы на госслужбе, но не в структуре армии.

Его жена также занимает должность с доступом к важной информации.

По данным журналистов, спецслужба докладывала об их задержании ключевым чиновникам силового блока и министру юстиции Швеции.

Пресс-секретарь Säpo, с которой общались журналисты SVT, отказалась комментировать личности задержанных, но отметила, что арест является результатом длительного расследования.

Напомним, 17 октября Säpo арестовала двух человек, подозреваемых в несанкционированном завладении секретной информацией.