Президентка Молдови Мая Санду привітала відмову України від штучного терміну "молдовська мова".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Вітаю спільну заяву президента України Володимира Зеленського і прем’єра Румунії Марчела Чолаку, що визнає румунську мову офіційною мовою румуномовної меншини в Україні. Це важливий крок, що посилює єдність наших країн", – заявила Мая Санду.

I welcome the joint statement by President @ZelenskyyUa and Prime Minister @CiolacuMarcel, confirming Romanian as the official language for the Romanian-speaking community in Ukraine. An important move which strengthens the unity of our countries.