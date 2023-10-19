Президент Молдовы Майя Санду приветствовала отказ Украины от искусственного термина "молдавский язык".

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter (X).

"Приветствую совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и премьера Румынии Марчела Чолаку, которое признает румынский язык официальным языком румыноязычного меньшинства в Украине. Это важный шаг, усиливающий единство наших стран", – заявила Майя Санду.

I welcome the joint statement by President @ZelenskyyUa and Prime Minister @CiolacuMarcel, confirming Romanian as the official language for the Romanian-speaking community in Ukraine. An important move which strengthens the unity of our countries. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 19, 2023

Напомним, румынский премьер-министр Марчел Чолаку после совместного заседания правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября выразил благодарность украинской стороне за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык".

В совместном заявлении глав правительств Украины и Румынии по итогам заседания было указано, что украинское правительство приняло решение "безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками путем имплементации соответствующих практических мер с должным учетом всех правовых аспектов".

Президент Владимир Зеленский накануне после встречи с Чолаку сообщил о принятии "стратегического решения" по румынскому языку. Он назвал это ответом на то, "каким образом мы будем и хотим работать" с Румынией.

В марте этого года парламент Молдовы принял инициированный партией власти законопроект, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.