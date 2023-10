Президент Молдовы Майя Санду приветствовала отказ Украины от искусственного термина "молдавский язык".

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter (X).

"Приветствую совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и премьера Румынии Марчела Чолаку, которое признает румынский язык официальным языком румыноязычного меньшинства в Украине. Это важный шаг, усиливающий единство наших стран", – заявила Майя Санду.

I welcome the joint statement by President @ZelenskyyUa and Prime Minister @CiolacuMarcel, confirming Romanian as the official language for the Romanian-speaking community in Ukraine. An important move which strengthens the unity of our countries.