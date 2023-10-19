Шольц обурився вдаваною турботою Путіна про цивільних на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Владіміра Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час промови у Бундестазі, яка стосувалася широкого кола питань у контексті останніх подій.

"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це (висловлювання), годі й шукати", – сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, викрадених радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС під час атаки на Ізраїль.

Днями Шольц відвідав Ізраїль, щоб дізнатися про ситуацію в зоні бойових дій, а також поговорити про те, як запобігти подальшій ескалації в регіоні.

Під час візиту до Ізраїлю Шольцу довелося через повітряну тривогу зійти з літака і лягти на землю в аеропорту Тель-Авіва.