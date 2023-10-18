Шольц через повітряну тривогу ліг на землю в аеропорту Тель-Авіва і побачив вибухи
Середа, 18 жовтня 2023, 07:24
Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед відльотом з Ізраїлю був змушений зійти з літака в аеропорту Тель-Авіва і лягти на землю через повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Згодом після цього Шольца відвезли на машині до будівлі аеропорту, де є укриття.
Видання пише, що канцлер на власні очі побачив два вибухи, спричинені роботою системи ППО "Залізний купол".
#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA— Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023
Після цього співробітники служби безпеки обшукали урядовий літак на предмет можливих небезпек.
Через кілька хвилин пасажири змогли знову піднятися на борт літака і вирушити до Каїра.
Під час поїздки до Ізраїля Шольцу довелось кілька разів спускатися в укриття через повітряну тривогу. Зокрема, тривога пролунала, коли той перебував у німецькому посольстві.
Наразі німецький канцлер вже прилетів до єгипетської столиці Каїра. Репортерка Bild, яка перебувала на борту урядового літака розповіла, що політ був "драматичним".
"Ми спонтанно змінили маршрут з міркувань безпеки, пролетіли по дузі, а потім круто набрали висоту", – сказала вона, додавши, що це було зроблено, щоб якнайшвидше покинути зону досяжності ракет ХАМАС.
Нагадаємо, крім Шольца напередодні до Ізраїлю прибув прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. А президент США Джо Байден відвідає країну в середу.