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Шольц через повітряну тривогу ліг на землю в аеропорту Тель-Авіва і побачив вибухи

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Середа, 18 жовтня 2023, 07:24

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед відльотом з Ізраїлю був змушений зійти з літака в аеропорту Тель-Авіва і лягти на землю через повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Згодом після цього Шольца відвезли на машині до будівлі аеропорту, де є укриття.

 
@robinalexander_/Twitter

Видання пише, що канцлер на власні очі побачив два вибухи, спричинені роботою системи ППО "Залізний купол".

Після цього співробітники служби безпеки обшукали урядовий літак на предмет можливих небезпек. 

Через кілька хвилин пасажири змогли знову піднятися на борт літака і вирушити до Каїра.

Під час поїздки до Ізраїля Шольцу довелось кілька разів спускатися в укриття через повітряну тривогу.  Зокрема, тривога пролунала, коли той перебував у німецькому посольстві.

Наразі німецький канцлер вже прилетів до єгипетської столиці Каїра. Репортерка Bild, яка перебувала на борту урядового літака розповіла, що політ був "драматичним".

"Ми спонтанно змінили маршрут з міркувань безпеки, пролетіли по дузі, а потім круто набрали висоту", – сказала вона, додавши, що це було зроблено, щоб якнайшвидше покинути зону досяжності ракет ХАМАС.

Нагадаємо, крім Шольца напередодні до Ізраїлю прибув прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. А президент США Джо Байден відвідає країну в середу.

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Шольц Ізраїль