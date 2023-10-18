Шольц обіцяє докласти зусиль для звільнення захоплених ХАМАС заручників
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, викрадених радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС під час атаки на Ізраїль.
Про це він заявив на зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі у Каїрі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
Шольц зазначив, що високо цінує роль президента Єгипту у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Разом з ним він намагається пом'якшити важкі наслідки конфлікту.
За даними Міністерства закордонних справ ФРН, наразі серед заручників ХАМАС перебувають вісім осіб з німецьким громадянством.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив про контакти з ізраїльською владою, а також і з "посередницькими державами, які підтримують контакти з ХАМАС" для звільнення заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Також стало відомо, що уряд Італії використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників.