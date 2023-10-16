Президентка Грузії відреагувала на скандальне рішення Конституційного суду про імпічмент

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку після рішення Конституційного суду країни, який схвалив клопотання партії влади "Грузинська мрія" про її імпічмент.

Про це Зурабішвілі сказала в екстреному зверненні, опублікованому на її сайті, передає "Європейська правда".

Президентка Грузії зазначила, що не була здивована рішенням Конституційного суду, хоча їй і жаль через те, що судді, "яким повинно бути соромно за себе", ухвалили таке рішення.

"Хочу сказати вам, громадськості й усім, хто сьогодні слухає: я нікуди не йду, не піду у відставку, буду там, де була лосі… Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним каменем. Країна, де немає балансу між гілками влади, не може вважатися демократичною", – сказала вона.

Зурабішвілі висловила переконання, що Грузія попри дії влади спільно досягне своєї мети – європейської інтеграції, зокрема й на наступних парламентських виборах.

"Я піду в парламент. Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то однаково вийду і скажу все, що потрібно сказати", – додала вона.

Напередодні в понеділок Конституційний суд Грузії більшістю в шість суддів заявив, що Саломе Зурабішвілі порушила конституцію, коли вирушила у турне на підтримку кандидатського статусу своєї країни без дозволу уряду.

Навіть попри рішення КС для імпічменту президентки потрібні дві треті голосів парламенту Грузії – що навряд станеться, оскільки для цього "Грузинська мрія" повинна заручитись підтримкою опозиції.

Наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці. Попри це Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Вона також заявила, що планує продовжити закордонні візити.

Читайте також про те, як відмова від санкцій змушує Тбілісі готуватися до протестів.