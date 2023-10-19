В Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно и продолжают прилагать усилия в этом направлении, оставаясь на контакте как с основными "игроками", так и со сторонами, которые могут способствовать процессу.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, который завершает свою каденцию на этой должности, передает "Европейская правда".

"Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами", – сказал Ягмур Гюльдере.

Дипломат выразил мнение, что Черноморская зерновая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству Турции с ООН, Украиной и Россией.

"Таким образом, наши контакты со всеми этими игроками продолжаются. Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут сыграть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор "отжившим". Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить", – сказал посол.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что "зерновой коридор" из украинских портов может функционировать без участия России, которая, по его словам, является в нем "чрезмерным звеном".

Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы в середине лета. После того долгое время были надежды, что влияние президента Турции все же убедит Москву вернуться к "зерновой сделке", но этого не произошло.

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