ЄСПЛ: Італія порушила права жителів Неаполя через нездатність прибрати гори сміття

Європейський суд із прав людини в четвер став на бік жителів італійського Неаполя, які звинувачували уряд країни в нездатності понад десятиліття вирішити проблему забруднення міста сміттям.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агенції AP.

Позов до ЄСПЛ подали 19 позивачів, які звинувачували італійський уряд у порушенні своїх прав під час сміттєвої кризи 1994-2009 років. Серед іншого, накопичене сміття отруїло підземні води, зменшивши урожайність земель, а також призвело до проблем зі здоров’ям людей.

Позивачі подали суду в Страсбурзі замовлені урядом дослідження, які підтвердили підвищений ризик смертності, пов'язаний з різними видами раку, у жителів Неаполя й міста Казерта, ніж у решті регіону Кампанія.

Італійська влада стверджувала, що принаймні частина забруднення пов'язана з багатомільярдними оборудками з утилізації небезпечних відходів, до яких причетна місцева мафія.

ЄСПЛ у попередньому рішенні, однак, став на бік позивачів, констатувавши, що нездатність Італії збирати, переробляти та утилізувати тонни відходів у Кампанії негативно вплинула на особистий добробут місцевих мешканців.

Це ще не остаточний вердикт, і сторони мають три місяці, аби звернутися до Великої палати ЄСПЛ із проханням про розгляд справи. Після винесення остаточного рішення Італія повинна буде представити план дій на виконання рішення суду.

Нагадаємо, Європейський суд із прав людини у вересні почав розгляд позову шести громадян Португалії проти 32 європейських держав, які звинувачуються в порушенні прав людини через недостатні заходи проти кліматичних змін.