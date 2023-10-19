ЕСПЧ: Италия нарушила права жителей Неаполя из-за неспособности убрать горы мусора

Европейский суд по правам человека в четверг встал на сторону жителей итальянского Неаполя, которые обвиняли правительство страны в неспособности более десятилетия решить проблему загрязнения города мусором.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AP.

Иск в ЕСПЧ подали 19 истцов, которые обвиняли итальянское правительство в нарушении своих прав во время мусорного кризиса 1994-2009 годов. Среди прочего, накопленный мусор отравил подземные воды, уменьшив урожайность земель, а также привел к проблемам со здоровьем людей.

Истцы подали суду в Страсбурге заказанные правительством исследования, которые подтвердили повышенный риск смертности, связанный с различными видами рака, у жителей Неаполя и города Казерта, чем в остальном регионе Кампания.

Итальянские власти утверждали, что по крайней мере часть загрязнения связана с многомиллиардными сделками по утилизации опасных отходов, к которым причастна местная мафия.

ЕСПЧ в предыдущем решении, однако, стал на сторону истцов, констатировав, что неспособность Италии собирать, перерабатывать и утилизировать тонны отходов в Кампании негативно повлияла на личное благосостояние местных жителей.

Это еще не окончательный вердикт, и у сторон есть три месяца, чтобы обратиться в Большую палату ЕСПЧ с просьбой о рассмотрении дела. После вынесения окончательного решения Италия должна будет представить план действий по выполнению решения суда.

Напомним, Европейский суд по правам человека в сентябре начал рассмотрение иска шести граждан Португалии против 32 европейских государств, которые обвиняются в нарушении прав человека из-за недостаточных мер против климатических изменений.