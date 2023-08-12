Екологічна асоціація Legambiente заявила в п'ятницю, що майже третина прибережних і озерних вод Італії має рівні забруднення, що перевищують допустимі норми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Організація зазначила, що 124 з 387 проб води, відібраних у 40 озерах і на узбережжі 18 регіонів під час щорічних кампаній Goletta Verde і Goletta dei Laghi, показали рівень забруднення, що перевищує допустимі норми.

Legambiente висловила особливе занепокоєння станом гирл річок і каналів Італії та поскаржилася на брак інформації в районах, де купання заборонене.

Погана очистка вод, незаконні скиди, забруднення та кліматична криза залишаються головними загрозами для італійських морів та озер, а також для біорізноманіття.

Нагадаємо, торік влада Венеції звернулася до туристів з проханням використовувати для питання понад сотню громадських фонтанів, а не бутильовану воду, оскільки через пластикові пляшки лишається багато сміття.