Британия из-за обострения в Косово направит туда дополнительные войска 

Великобритания в ближайшие дни отправит в Косово около 200 солдат после обострения ситуации на севере.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании 1 октября, сообщает "Европейская правда".

"Британские войска будут развернуты в миротворческой миссии НАТО в Косово по просьбе НАТО. Это решение было принято после жестокого нападения на косовскую полицию на севере Косово 24 сентября и роста напряженности в регионе", – говорится в заявлении министерства.

200 военных присоединятся к 400 другим членам британского контингента, которые уже находятся в стране в рамках ежегодных учений.

Подразделение отправится в Косово по конкретной просьбе Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Криса Каволи.

"После срочного запроса со стороны НАТО я санкционировал развертывание батальона британских солдат для поддержания мира в Косово", – заявил глава Минобороны Британии Грант Шаппс.

Под командованием НАТО и вместе с другими вооруженными силами стран Альянса вооруженные силы Великобритании будут готовы к проведению операций в соответствии с мандатом Международных сил по поддержанию мира в Косово KFOR.

НАТО возглавляет операцию по поддержанию мира в Косово с июня 1999 года. Войска в состав миротворческих сил предоставляют 28 стран.

Напомним, в сентябре на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

На этом фоне в правительстве Косово рассказали о перемещении сербских войск к границам и призвали Белград отвести их.

Президент Сербии Александар Вучич опроверг сообщения о наращивании военных сил вдоль границы с Косово.

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