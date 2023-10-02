Боррель сподівається, що США продовжать підтримку України

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки закликав законодавців США ухвалити рішення на користь подальшої підтримки України.

Про це Боррель сказав, виступаючи в неділю у Києві, його цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Боррель зазначив, що європейські посадовці були здивовані угодою, досягнутою в останню хвилину у Вашингтоні, щоб уникнути зупинки роботи федеральних органів США, але разом з тим виключити фінансову підтримку України з законопроєкту про тимчасовий бюджет

"Я сподіваюся, що це не буде остаточне рішення і Україна й надалі матиме підтримку США", – сказав Боррель.

"Ми стоїмо перед екзистенційною загрозою. Українці борються з усією своєю мужністю і можливостями, і якщо ми хочемо, щоб вони були успішними, то ви повинні надати їм кращу зброю, і швидше", – додав іспанський дипломат.

У США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

У МЗС запевнили, що наразі Україна активно працює з американською стороною, аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.