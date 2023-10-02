Боррель надеется, что США продолжат поддержку Украины

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности призвал законодателей США принять решение в пользу дальнейшей поддержки Украины.

Об этом Боррель сказал, выступая в воскресенье в Киеве, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что европейские чиновники были удивлены соглашением, достигнутым в последнюю минуту в Вашингтоне, чтобы избежать остановки работы федеральных органов США, но вместе с тем исключить финансовую поддержку Украины из законопроекта о временном бюджете

"Я надеюсь, что это не будет окончательное решение и Украина и в дальнейшем будет иметь поддержку США", – сказал Боррель.

"Мы стоим перед экзистенциальной угрозой. Украинцы борются со всем своим мужеством и возможностями, и если мы хотим, чтобы они были успешными, то вы должны предоставить им лучшее оружие, и быстрее", – добавил испанский дипломат.

В США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работу правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

В МИД заверили, что сейчас Украина активно работает с американской стороной, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине.