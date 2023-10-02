Чеська компанія хоче запустити потяг з Ганновера до кордону з Україною

Чеська транспортна компанія Regiojet планує відкрити нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером.

Це підтвердила прессекретарка компанії в чеському місті Брно в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Компанія подала заявку про доступ до залізничної мережі до польського залізничного відомства UTK і наразі очікує на відповідь.

Regiojet вже пропонує щоденне залізничне сполучення між Прагою і Перемишлем.

У майбутньому компанія також планує запустити поїзди між Прагою та Чопом, який є важливим залізничним вузлом.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

Як стало відомо у червні, "Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.