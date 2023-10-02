Чешская компания хочет запустить поезд из Ганновера до границы с Украиной

Чешская транспортная компания Regiojet планирует открыть новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером.

Это подтвердила пресс-секретарь компании в чешском городе Брно в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Компания подала заявку о доступе к железнодорожной сети в польское железнодорожное ведомство UTK и сейчас ожидает ответа.

Regiojet уже предлагает ежедневное железнодорожное сообщение между Прагой и Перемышлем.

В будущем компания также планирует запустить поезда между Прагой и Чопом, который является важным железнодорожным узлом.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.